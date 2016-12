13:21 - Anche i cani e gatti entrano in ospedale: non come pazienti, ma per far visita ai familiari. la commissione Politiche per la salute e politiche sociali della Regione Emilia Romagna ha infatti approvato all'unanimità il regolamento per consentire l'accesso degli amici a quattro zampe (su richiesta del paziente e negli orari di visita) nelle strutture, sia pubbliche sia private, di tutta la regione.

Gli animali, riferisce il Quotidiano Nazionale, non avranno accesso unicamente in Terapia intensiva, in Chirurgia e Traumatologia d'urgenza, nei reparti d'isolamento, nei Centri trapianto, tra i Grandi ustionati, nei Centri dialisi, in Ostetricia e Nursery e in altre zone ospedaliere particolarmente a rischio.



Il provvedimento (assieme al quale ne è stato approvato uno simile, relativo alla pet therapy nelle case di riposo e nelle strutture protette) deve ora ottenere il via libera definitivo dalla Giunta regionale, dopodiché tutte le strutture sanitarie dell'Emilia Romagna dovranno attivare un regolamento interno per consentire l'accesso a cani e gatti in visita ai degenti.