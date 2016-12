Ferrara, il prete accusato di stupro: chiedo di morire, non so che fare

20:15 - Dopo anni di silenzio, esce allo scoperto don Pietro Tosi, 87 anni, il sacerdote che nel 1980 abusò di una 14enne a Cornacervina e la lasciò incinta. "Verso quella famiglia ho la coscienza a posto - dice oggi a "Il Resto del Carlino" - ho fatto tutto quello che era possibile, ora non so cosa fare e chiedo a Dio di morire". Il figlio di quella violenza, Erik Zattoni, combatte una battaglia perché Papa Francesco riduca il sacerdote allo stato laicale e ha denunciato tutto alla trasmissione "Le Iene"

Il prete ora è in una casa di riposo e vive nel rimorso. Senza dubbio quel rimorso appare come un "sentimento" tardivo, molto probabilmente quel "sentimento" sarebbe rimasto segreto senza il clamore mediatico suscitato dalla trasmissione di Italia Uno e dalla successiva mobilitazione della Rete. "Sto morendo, sono finito, non ne posso più" ribadisce don Pietro al quotidiano bolognese ma non parla mai del giovane Erik, nè dell'episodio dello stupro: "Parlate con i miei avvocati" dice, e cita tra i legali il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani.



Scriverà un libro - "Non mi merito tutto questo, ho aiutato giovani, anziani, famiglie, poveri, insomma la mia gente. Non c'era niente a Cornacervina, io ho fatto costruire tutto" aggiunge il sacerdote, che promette di raccontare la sua vita in un libro. All'epoca respinse ogni addebito, minacciando le vie legali. Oggi la soluzione è arrivata dopo molti anni, nell'ambito della causa per il riconoscimento della paternità.