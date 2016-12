Fermato l'ex pugile Loris Stecca Avrebbe accoltellato la socia in affari

18:58 - L'ex campione mondiale di boxe Loris Stecca è stato fermato dalla polizia. E' accusato di aver accoltellato una donna, sua socia in una palestra di Rimini. I due avevano già avuto un alterco nella mattinata. La donna in quella circostanza ha detto di essere stata spinta dalle scale e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il caso sembrava chiuso lì, quando invece, nel pomeriggio, Stecca è tornato nella palestra e l'ha colpita.

Il sostituto procuratore di Rimini, Gemma Gualdi, ha aperto un fascicolo d'indagine per tentato omicidio nei confronti dell'atleta. Stando a una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato per questioni di lavoro.



Nato a Santarcangelo di Romagna nel 1960, Stecca vinse il titolo mondiale dei pesi supergallo Wba nel 1984. Fu costretto ad abbandonare la carriera quando, cinque anni dopo, fu investito da un'automobile rompendosi il ginocchio e riportando diverse fratture.



Nel 2008 tornò sulle prime pagine dei giornali per un brutto caso di cronaca: salito sul cornicione di una galleria dell'A14, poco dopo Riccione, minacciò di gettarsi. Fortunatamente fu convinto a scendere.