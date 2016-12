Federfauna assegna il "premio Hitler" agli animalisti: divampa la polemica

16:58 - Un premio-provocazione per contestare gli animalisti, per contrastare "chi calpesta i Diritti Umani in nome di ideologici diritti degli animali". Federfauna, per il secondo anno consecutivo, si accinge a consegnare la poco ambita targa intitolata al più sanguinario dittatore della storia: Adolf Hitler. Per l'associazione ex Deportati nei Campi di Concentramento Nazisti è "non solo aberrante ma anche uno sfregio nei confronti della memoria".

Il nome del vincitore del "premio Hitler 2013" sarà svelato il 24 novembre prossimo a Bologna. "Hitler era un fervente animalista e gli atteggiamenti di tante associazioni ricordano il suo stesso odio razziale" spiegano da Federfarma, associazione sindacale che raggruppo allevatori, commercianti e proprietari di animali.



Sulla targa-premio, Hitler accarezza due caprioli - Il premio assegnato da Federfauna, che con ogni probabilità non verrà mai ritirato dal vincitore, consiste in una targa raffigurante il Fuhrer intento ad accarezzare due caprioli all'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz. Sopra lo scatto una scritta; "Animal rights" (diritti degli animali) corretta in "Animal Reich".



L'Aned non ci sta: "Provocazione inaccettabile" - L'associazione degli ex deportati di Bologna, Aned, non entra nel merito del riconoscimento ma contrasta duramente la scelta di intitolarlo a Hitler: "L'utilizzo in chiave strumentale del più atroce dei carnefici del secolo scorso, per la rivendicazione di una battaglia, per quanto essa possa essere giusta, non solo minimizza la portata dell'episodio più triste della storia, ma per converso lo legittima in chiave positiva. Non tutte le provocazioni sono accettabili e questa prime fra tutte" spiega Irene Priolo, presidente dell'Aned bolognese.



Il segretario di Federfauna: "Molte affinità animalisti-nazisti" - "Trovo che il chiedere di vietare la sperimentazione sui topi e proporre in alternativa di farla sui carcerati abbia molta affinità con il nazismo. Massimiliano Filippi, segretario generale di Federfauna, spiega il perché dell'iniziativa: "La critica all'antropocentrismo, il radicalismo, la ricerca della purezza intesa come virtù, come superiorità morale e l'intolleranza e l'antidemocraticità nel volerla imporre, anche con il ricorso a forme di violenza e di razzismo, accomunano l’ideologia animalista a quella nazista. Poi, sappiamo tutti cosa fecero i nazisti alle persone".