Crac Parma,pm accusa ex calciatori

20:15 - Avrebbero firmato falsi contratti di sponsorizzazione e promozione dei prodotti Parmalat, un escamotage per sottrarre dalle casse dell'azienda di Collecchio oltre 11 milioni di dollari dal 1992 al 2003. Per questo la procura, secondo la Gazzetta di Parma, ha chiesto il rinvio a giudizio per 11 campioni del passato: Crespo, Veron, Asprilla, Apolloni, Chiesa, Thuram, Dino Baggio, Stoichkov, Brolin, Minotti e Massimo Crippa.