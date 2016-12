Cade in gara motocross,grave 17enne

20:56 - Un motociclista di 17 anni è rimasto ferito in maniera grave durante una gara di motocross al campo di Tebano di Faenza, nel ravennate. Per cause ancora in via di accertamento, il ragazzo, al termine di un salto, è ricaduto malamente sulla pista dei "Monti Coralli" riportando un preoccupante trauma cranico a causa del quale è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena dove si trova ricoverato in prognosi riservata.