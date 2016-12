Bologna, spari in centro scommesse

00:14 - La squadra Mobile di Bologna è alla ricerca dell'uomo che ha sparato e ferito un 41enne che era a bordo di un furgone, in seguito ad una lite banale in un centro scommesse. Si tratta di uno straniero e gli investigatori sono al lavoro per individuarlo. Il proiettile ha perforato lo sportello del mezzo, ferendo seriamente l'uomo, un artigiano di origini siciliane, residente in città. Le condizioni del ferito sono critiche ma non è in pericolo di vita.