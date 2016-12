Bologna, bimbo di 11 anni muore in classe per una crisi respiratoria

16:54 - Un bambino di undici anni è morto in una scuola elementare a San Matteo della Decima (Bologna). A ucciderlo sarebbe stata un'improvvisa crisi respiratoria, che avrebbe provocato al ragazzino un arresto cardiaco. Sembra che il piccolo soffrisse di una patologia cardiaca e di problemi motori per cui era in cura dalla nascita. Inutili i tentativi di rianimarlo e l'immediato allarme al 118.

Il piccolo era figlio di una coppia di operai e frequentava la quinta elementare. Quando si è sentito male, dopo le 10, gli insegnanti lo hanno accompagnato all'esterno della struttura dove hanno atteso l'arrivo della squadra del 118. Purtroppo però i soccorsi sono giunti troppo tardi: i tentativi di rianimarlo si sono infatti rivelati inutili. Del caso se ne occupa il pm, Antonello Gustapane.