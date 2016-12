Bologna, Anna Maria Franzoni arriva alla cooperativa per il lavoro fuori cella

17:23 - Anna Maria Franzoni, condannata a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di 3 anni, avvenuto il 30 gennaio 2002 a Cogne, è stata ammessa al lavoro esterno dal carcere di Bologna. La donna ha lasciato la prigione alle 9.30 per iniziare la sua giornata lavorativa. Pochi minuti dopo, su una Panda guidata da un volontario, è arrivata alla parrocchia di Sant'Antonio da Padova, dove ha sede la cooperativa "Siamo Qua". Vestita con jeans, giaccone, sciarpa a fiori e capelli sciolti, la donna non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai giornalisti che l'aspettavano. Chi l'ha vista al lavoro la descrive come contenta della sua nuova attività.