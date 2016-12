Bologna, 13enne filmato mentre cade in bici e deriso in classe dai compagni

11:10 - Un 13enne di Bologna è stato deriso dai suoi compagni di classe che, durante l'intervallo, hanno proiettato in aula un video in cui cade in bicicletta. Alla scena, come riferiscono i genitori, avrebbe assistito anche un insegnante. Il ragazzo, con problemi in ambito scolastico, è seguito dai medici dell'Asl da quando aveva 8 anni. Il filmato, realizzato con un cellulare e caricato sul web, è stato ora rimosso dall'utente.

Già dal titolo dato al video ("Sfigato cade dalla bici") si capisce l'intento denigratorio dei compagni di classe del 13enne. "Questo ragazzo, essendo un po’ stupido, si butta dal portapacchi della bici in movimento e si fa male...", si può leggere accanto al filmato.