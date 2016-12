Adottare un bambino? C'è il mutuo "Finanziata" una coppia di Modena

11:49 - Volevano adottare un bambino, ma non avevano i soldi che l'operazione richiede. Michele e Libera, una coppia di Modena, li hanno trovati chiedendo un finanziamento a una banca. C'è infatti anche qualche istituto di credito che concede prestiti non solo per comprare la casa o la macchina, per acquistare la lavatrice o per fare una vacanza, ma per coprire le spese, tante, richieste da un'adozione internazionale.

La storia, raccontata da "Avvenire", ha per protagonisti due giovani sposi che hanno ottenuto i soldi necessari per adottare un bambino chiedendoli in prestito a Emil Banca. La coppia, due pugliesi trapiantati nella città emiliana per lavoro, era alla ricerca di un prestito, quando, quasi per caso, ha scoperto l'esistenza di un mutuo fatto apposta per chi sceglie l'adozione internazionale.



Il tasso decisamente agevolato del finanziamento, soltanto lo 0,30%, e la velocità con cui i soldi sono stati messi a disposizione di Michele e di Libera, hanno letteralmente spianato la strada ai due, che si sono messi subito all'opera per portare a termine l'operazione e che poche settimane fa sono tornati dall'Africa con un bimbo di un anno. Dalla banca hanno ricevuto quanto bastava per coprire le spese, 15mila euro circa, e il loro sogno è stato realizzato. "Con i normali prestiti concessi dalle banche, che hanno tassi compresi tra l'8 e il 9% - dice Michele -, non ce l'avremmo mai fatta".