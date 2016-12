20 anni fa veniva arrestato Roberto Savi, finiva l'incubo della Uno Bianca

La banda della Uno Bianca compì rapine a banche, uffici postali, benzinai e supermercati. Numerose anche le aggressioni.



La notte dell'arresto di Roberto Savi - "Ho ricordi indelebili di quella notte - racconta il procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini, all'epoca Pm che coordinò le indagini e condusse l'accusa nel processo - a partire dal momento dell'arresto di Roberto Savi nel suo garage di Via Signorini, dove assisteva a quanto stava accadendo con freddo distacco; al viaggio in autostrada nella notte, avvolti in una nebbia fittissima, verso Rimini, dove Savi sarebbe stato interrogato; ai suoi monosillabi nel rispondere, quasi come un automa, alle domande del magistrati di Bologna e Rimini, intercalati da inespressivi 'positivo', 'negativo'".



Giovannini ricorda il clima che si respirava tra gli investigatori: "Tra tutti i magistrati che in quella prima fase si occuparono delle indagini c'era sgomento per ciò che stava emergendo, ansia di capire e voglia di fare presto senza commettere errori. In quel momento ci guardava l'intero Paese".



Il processo e le condanne - Tutti e tre i fratelli Savi alla fine del processo nel 1996 furono condannati all'ergastolo, così come a Marino Occhipinti, altro componente della banda. 28 anni, trasformati in 18, furono invece inflitti a Pietro Gugliotta, mentre Luca Vallicelli, componente minore della banda, patteggiò una condanna di 3 anni e 8 mesi.