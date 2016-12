"Vendo profughi": l'annuncio shock a Parma di un volontario Cri

"AAA Vendo profughi in buono stato tra Baganzola e Vicomero, tanta voglia di fare le persone discrete e pulite. Ora ne ho 14 quindi a mezzanotte apro i preorder e il primo che arriva se li piglia. No perditempo o buonisti del c." è il messaggio shock postato su Facebook da un volontario di Parma della Croce Rossa locale, dopo l'arrivo a Baganzola di un gruppo di migranti. La frase ha scatenato un putiferio che dal Web è arrivato sul tavolo del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che ha precisato: "La città non si identifica con atteggiamenti di questo tipo e non incarna quei sentimenti". Prende le distanze da quelle parole anche il Comitato Provinciale di Parma della Croce Rossa Italiana sulla sua pagina Facebook.