"Sei malata", una 20enne di Rimini denuncia botte dai genitori perché bisessuale

Una 20enne è stata picchiata e definita "malata" dai genitori , dopo essere stata sorpresa ad avere una relazione con un'altra ragazza. E' accaduto a Rimini, dove la madre (43 anni) e il padre (49) della ragazza, dichiaratamente bisessuale, sono stati denunciati per maltrattamenti e lesioni. A segnalare la vicenda alla Procura sono stati i medici del 118 , che hanno preso in cura la giovane.

Al momento la Procura sta valutando l'attendibilità del racconto della ragazza. Quest'ultima avrebbe raccontato in lacrime ai medici vari episodi in cui mamma e papà l'avrebbero presa a calci e pugni, urlandole frasi come "non sei normale" e "sei malata". Infine, dopo averla sorpresa a parlare in maniera intima con un'altra ragazza, l'avrebbero anche minacciata di morte.