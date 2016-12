"Pedina" e fa arrestare rapinatore

Un cassiere di Bologna ha pedinato e fatto arrestare un rapinatore che aveva assaltato un'agenzia della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. La fuga di Roberto Diana, 34enne originario di Matera, è durata solo pochi minuti: grazie alle indicazioni ricevute dal dipendente della filiale gli agenti del 113 lo hanno infatti trovato in un negozio di abbigliamento dove era entrato per comprare i vestiti necessari a cambiarsi e non farsi riconoscere.