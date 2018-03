"Non arrendetevi mai, denunciate i bulli": video-appello virale di un ragazzo down

"Vorrei raggiungere più persone possibili così che possano imparare a reagire e a difendersi contro il bullismo". Lo dice in un video pubblicato su Facebook e diventato virale, Marco Baruffaldi , 22enne di Castelfranco Emilia, nel Modenese, affetto da sindrome di Down. Il giovane era già diventato una star del web per aver firmato il suo manifesto rap "Siamo diversi tra noi" , sempre contro il bullismo, che ha raccolto migliaia di visualizzazioni.

A raccontare la storia, e il recente nuovo appello è Qn-Il Resto del Carlino. "Fin da piccolo - spiega il 22enne - a scuola sono stato maltrattato brutalmente. Un ragazzino mi picchiava continuamente, mi minacciava. E ho subito di peggio da un insegnante di sostegno: mi prendeva a sberle, mi pestava i piedi, mi insultava. Mi seguiva con l'auto per minacciarmi, perché non voleva che lo dicessi ai miei genitori. E io non ho mai detto niente".



L'appello si chiude con il 22enne che rende pubblici i propri contatti affinché le vittime lo chiamino: "Spero così di poter salvare qualcun altro, un bambino o un ragazzo vittima di bullismo e violenza. Mi rivolgo a loro: non arrendetevi mai, parlate con i vostri genitori e professori, non fate il loro gioco. Ancora oggi sono pentito di non avere parlato con i miei quando è successo a me: era quello che avrei voluto e dovuto fare, ma la paura mi aveva bloccato".