'ndrangheta,preso super latitante

Catturato in Belgio Sebastiano Signati, latitante della 'ndrangheta inserito nell'elenco dei 100 ricercati più pericolosi. Su di lui pendevano sei ordinanze di custodia in carcere per un traffico internazionale di cocaina. L'operazione contro la criminalità calabrese è stata coordinata dalla Dda di Bologna: le ordinanze sono state eseguite dalla squadra mobile.