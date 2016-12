"Caro mensa" universitaria, scontri a Bologna: polizia carica corteo

Nuovi scontri a Bologna da parte del Collettivo autonomo universitario, che protesta contro il "caro mensa". Dopo le 13 il corteo partito da via Zamboni ha tentato di avvicinarsi alla mensa di piazza Puntoni presidiata da forze dell'ordine in assetto antisommossa. C'è stata una carica per respingere i manifestanti che hanno lanciato pentole, coperchi e uova contro polizia e carabinieri. Un poliziotto è caduto a terra.