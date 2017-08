Emergenza siccità, 10 Regioni chiedono stato di calamità naturale

Almeno dieci Regioni stanno per presentare la richiesta di stato di calamità naturale al ministero delle Politiche agricole a causa dell'emergenza siccità. La misura prevede, per le aziende, la sospensione delle rate dei mutui, il blocco dei pagamenti dei contributi e l'accesso al Fondo per il ristoro danni. Secondo la Coldiretti, sono a secco i due terzi dei campi coltivati e ammontano ad oltre 2 miliardi di euro i danni a coltivazioni e allevamenti.