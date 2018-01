Emergenza rifiuti a Roma, Abruzzo: ok collaborazione, ma chiarezza

Sì a una "collaborazione istituzionale" con Ama e Comune di Roma per risolvere l'emergenza rifiuti, ma a patto che si faccia chiarezza su alcuni punti. Lo ha fatto sapere, con un post su Fb, il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, sottolineando la necessità di chiarire il quantitativo dei rifiuti oggetto dell'emergenza, l'arco temporale in cui si dispiegherà, l'impatto sulla viabilità e l'impegno del Campidoglio per risolvere l'emergenza.