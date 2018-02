Emergenza neve a Roma, Campidoglio: in campo 170 mezzi

Disponibili per l'emergenza neve "almeno 170 mezzi a Roma", questi sono stati precauzionalmente disposti su presidi individuati in diverse parti del territorio cittadino e intorno all'anello della città per raggiungere velocemente anche le zone periferiche. A questi 170 mezzi all'occorrenza se potranno aggiungere degli altri. Lo si apprende da fonti del Campidoglio. Il sale a disposizione, spiegano fonti capitoline, "è di mille tonnellate al giorno".