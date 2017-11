Emergenza migranti, Minniti: "Adesso vedo la luce in fondo al tunnel"

Terrorismo, attenzione alta ma non ci sono minacce imminenti - Il ministro ha spiegato che il quadro della minaccia legata al terrorismo "rimane alto ma non c'è nessuna minaccia imminente". Nei primi mesi dell'anno sono state 67 le espulsioni, i rimpatri effettivamente fatti nel Paese di provenienza. Dal primo gennaio 2015 abbiamo espulso 199 persone". La situazione di sicurezza resta complessivamente positiva, ha precisato, in seguito a una serie di "attività, in particolare del Comitato antiterrorismo, che tiene insieme le forze di polizia e dell'intelligence", unico caso in Europa. Lo scambio di informazioni in tempo reale, ha aggiunto, è essenziale e ha dato risultati straordinari.



"La gente ha paura e noi vogliamo essere dappertutto" - Il nostro obiettivo, ha affermato, è "essere presenti dappertutto, per rispondere alla richiesta di sentimento di sicurezza della gente", perché la presenza sul territorio è quello che serve a dare una sensazione di sicurezza.



Migrazioni fenomeno epocale - Esaminando il fenomeno migratorio, Minniti ha detto che "il quadro non è congiunturale ma epocale: i dati ci dicono che abbiamo una lieve flessione rispetto ai dati dello scorso anno. Ma i fenomeni risentono di moltissime variabili, quindi serve cautela per approcciare i dati. Non commentavo i dati con flussi in crescita e non li commento ora. Faremo un bilancio solo in futuro. Si tratta di un fenomeno con molte variabili, da esaminare con grande cautela. Il principio fondamentale è la sicurezza dei cittadini, noi dobbiamo governare e non subire i flussi. Deve essere questo l'obiettivo di un grande Paese".



"La luce in fondo al tunnel" - Il leader del Viminale ha detto però di vedere "una luce in fondo al tunnel" sul fronte migranti e ha spiegato: "Come è stato per i Balcani, anche nel Mediterraneo centrale e occidentale l'Europa deve affrontare la sfida unita e mettendo in campo risorse adeguate perché si è dimostrato che attraverso una azione coordinata è difficilissimo ma non impossibile" risolvere i flussi dei migranti. "Siamo ancor sotto il tunnel, è lungo, ma per la prima volta io incomincio a vedere la luce alla fine del tunnel. Non so se sono troppo ottimista" ma l'auspicio è che si possano affrontare i flussi con impegno, il coordinamento, la passione civile di un grande paese.



"Rispettiamo le Ong che non hanno firmato" - Ha poi assicurato: "Rispettiamo le due Ong che non hanno firmato il nostro Codice. Crediamo ci debba essere un rapporto di fiducia tra il dispositivo di sicurezza e salvataggio nazionale e le Ong. Pensiamo che questo rapporto debba andare avanti per il salvataggio di persone nel Mediterraneo centrale; si pone poi la questione delle condizioni di vita, questo è l'assillo personale mio e dell'Italia. Su questo abbiamo lavorato e messo in campo una iniziativa, questo deve essere l'imperativo su cui lavorare insieme al governo libico". E sul caso Iuventa: "E' la prima volta che una nave di una Ong viene sequestrata: se vengo smentito sono il più contento di tutti".



Omicidi diminuiti - Minniti ha poi detto che nei primi sette mesi dell'anno "i delitti sono diminuiti del 12% gli omicidi del 15%, quelli riconducibili a criminalità organizzata del 41%". Diminuite anche rapine e furti.



Risultano in calo i femminicidi, scesi di oltre il 23%, "ma non sono soddisfatto", ha precisato il ministro, perché "non c'è nulla di più terribile e inaccettabile della violenza di genere, sarò soddisfatto quando avremo cancellato questo tipo di reato".



L'emergenza incendi: oltre mille al giorno - Infine, sulla situazione incendi Minniti ha detto che l'Italia sta affrontando una situazione difficile: da inizio anno gli incendi sono cresciuti del 70%, con oltre 1000 interventi al giorno. Ringraziando la Protezione civile e tutte le forze dell'ordine, il ministro ha spiegato che "alle Regioni spetta per legge la responsabilità primaria in questo campo e vogliamo farlo sempre più. Vogliamo rafforzare l'iniziativa di prevenzione verso l'attività dolosa: gran parte degli incendi sono di carattere doloso".



E ancora: "Gli incendi sono dovuti in parte da imperizia, in parte da negligenze comportamentali, come l'incendio nel Gran Sasso, in altri casi c'è un vero e proprio disegno criminale di singoli, in alcuni casi anche di volontari. Abbiamo messo in campo oggi un elemento di maggiore controllo del territorio con la Protezione civile e l'arma dei carabinieri che faranno uso di nuove tecnologie".