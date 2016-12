17 novembre 2014 Emergenza maltempo, Delrio a Genova "Vanno recuperati 30 anni di ritardo" Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio: "Asciugate le lacrime dobbiamo agire con disciplina. Investiremo i miliardi previsti dall'accordo Ue" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:22 - "Il Patto di stabilità non sarà un problema per chi ha subito eventi catastrofici come il terremoto o eventi drammatici come le alluvioni". Lo ha assicurato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, in un vertice a Genova. "I sindaci sappiano che non ci devono essere timori per gli investimenti per la sicurezza", ha aggiunto spiegando che "il governo sta mettendo a punto l'emendamento da inserire nella Legge di stabilità".

ci sono 25 stati di emergenza. ci troviamo a dover recuperare 30 anni di ritardo.

— Graziano Delrio (@graziano_delrio) 17 Novembre 2014

asciugate le lacrime dobbiamo agire con disciplina. Investiremo i mld previsti dall'accordo Ue per il dissesto idrogeologico

— Graziano Delrio (@graziano_delrio) 17 Novembre 2014

I mutui dei comuni potranno essere rinegoziati e nuovi per 3 mld potranno esser accesi, in particolare per queste situazioni

— Graziano Delrio (@graziano_delrio) 17 Novembre 2014

Occorre non avere limitazioni se c'è somma urgenza nella messa in sicurezza di scuole e di strade

— Graziano Delrio (@graziano_delrio) 17 Novembre 2014

L'impegno a dare priorità ai comuni in emergenza sul patto di stabilità.

— Graziano Delrio (@graziano_delrio) 17 Novembre 2014