Emergenza maltempo a Varese: volano tetti e cadono alberi

Un violento nubifragio si è abbattuto in serata sul Varesotto, causando diversi danni, la cui entità è ancora da valutare. Oltre alla pioggia forte e ai tantissimi disagi alla circolazione, un albero è caduto sulla provinciale del lago, invadendo entrambe le corsie. A centinaia le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco, soprattutto per allagamenti di case, garage e cantine, ma sono decine e decine anche le chiamate per tetti scoperchiati.