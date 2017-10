Emergenza incendi: ecco i piromani in azione

Il Nord Italia brucia, con decine di roghi che da giorni stanno mettendo in ginocchio Lombardia e Piemonte. Secondo le prime stime ci vorranno tra i 15 e i 20 anni per ricostruire e restituire ai boschi ciò che il fuoco ha bruciato. Mattino Cinque mostra in esclusiva le immagini choc dei piromani impegnati ad appiccare i fuochi e in studio si apre il dibattito. Per Roberto Poletti il problema è il nostro Paese: "Bisognerebbe dare pene esemplari, invece si tutela la privacy coprendo la faccia a questi delinquenti". In Italia per i piromani è infatti previsto il carcere dai 4 ai 10 anni, eppure nel 2016 su 4635 incendi, 322 persone sono state denunciate e solo 14 sono state arrestate. In collegamento c’è Dario Bevilacqua che da Varese sta coordinando le operazioni per fermare il fuoco: "La situazione è migliorata ma serviranno un paio di giorni di lavori. La piromania è una malattia ma noi facciamo a capire il perché di questi gesti".