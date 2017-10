Emergenza incendi: dal nord al sud, ecco i piromani in azione

Il Nord Italia brucia, con decine di roghi che da giorni stanno mettendo in ginocchio Lombardia e Piemonte. Secondo le prime stime ci vorranno tra i 15 e i 20 anni per ricostruire e restituire ai boschi ciò che il fuoco ha bruciato. Mattino Cinque mostra le immagini choc dei piromani che in questi ultimi anni hanno appiccato fuochi in tutta la penisola. E' un fenomeno diffuso e doloso, come sottolinea spesso il ministro Minniti, e in studio si apre il dibattito.