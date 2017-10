"L’amministrazione non dovrebbe ostacolare le associazioni. Il sindaco ammetta che il Comune non è in grado di fare da solo". Queste le parole di Cristiano Davoli , presidente dell’associazione “Tappami” , un’organizzazione che si occupa di tappare, appunto, le buche di Roma e di prendersi cura del verde. Da quando il Campidoglio ha imposto due polizze assicurative e una serie di moduli da compilare a chi svolgerà questo lavoro, i volontari si sono ribellati e hanno fatto ricorso al Tar .

"Fanno di tutto per renderci la vita difficile", denunciano i volontari di "Tappami". "Le associazioni devono indicare l’orario e il luogo in cui vanno e munirsi di assicurazioni - afferma il presidente dell'associazione, Davoli. - Inoltre, il fatto che si debba fare ricorso al Tar e che non ci sia un'ammissione di colpa da parte della Raggi è un'ulteriore beffa".



Secondo le associazioni di cittadini attivi, dunque, il Comune dovrebbe ammettere che non è in grado di fare tutto da solo e permettere così ai volontari di collaborare. "E' una questione di buon senso", conclude Davoli.