Elezioni, tensioni e cortei: città blindate da Milano a Palermo

Massima allerta con migliaia di agenti schierati per le manifestazioni di centri sociali ed estrema destra a Roma, Palermo e Milano. Il Viminale promette che "non ci saranno sconti per i violenti" e chiede alle forze politiche di abbassare i toni. A Milano al comizio della Lega di Matteo Salvini assente il governatore Roberto Maroni, nonostante fosse atteso in piazza Duomo. Tensione a piazza Cairoli e in zona Moscova: scontri tra agenti e antifascisti.