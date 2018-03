Elezioni, quale sarebbe stato il risultato se gli immigrati avessero votato?

Le Iene hanno fatto votare immigrati, clandestini e non aventi diritto al voto: il risultato è esilarante. Gente di ogni etnia sul territorio italiano esprime le sue preferenze, con tanto di urna firmata le Iene Show, in merito ai candidati della politica di casa nostra: da Renzi, a Salvini, passando per Di Maio e Berlusconi, il parere dei “non italiani” è variegato. In Africa il più apprezzato è Matteo Renzi, in Bangladesh è Berlusconi e in Est Europa Luigi Di Maio. La cosa più divertente è che tutti gli immigrati non votanti sono stati ben lieti di esprimere la loro preferenza: lo spoglio in diretta, poi, è tutto un programma.