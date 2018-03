Ecco il presunto guaritore che cura malattie "aliene" parlando con gli angeli

Armi letali, microlaser, micromedici e speciali formule matematiche, per guarire dalle malattie causate da alieni e “granchi, ragni, acari e zecche” che si trovano nel nostro corpo e vi entrano “per il naso”. Non è la trama di un film di fantascienza, bensì quanto propone un sedicente guaritore ai suoi pazienti, sostenendo di essere in contatto con l’Arcangelo Gabriele (“o con Ashtar Sheran, la sua forma sdoppiata”, per usare le sue parole). Le videocamere di Striscia la Notizia sono riuscite a documentare uno dei trattamenti dell’uomo, che sostiene di poter salvare non solo singoli pazienti, ma anche l’intera umanità. Sui suoi profili social ha infatti annunciato l’arrivo di un terremoto distruttivo, che lui stesso può evitare con - come confermato ai microfoni di Moreno Morello - l’impiego di “300mila astronavi”, richieste “al Grande Padre”. Non ci resta che aspettare.