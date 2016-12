Ecco come si "elegge" un boss mafioso

I pentiti lo avevano raccontato ma mai nessuno era riuscito a documentarlo fino ad ora. Grazie all'operazione "Torre dei diavoli", i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Palermo sono riusciti a filmare l'elezione di un capofamiglia mafioso e i riti di riverenza verso il nuovo leader con tanto di bacio in fronte. L'operazione ha inferto un duro colpo al mandamento mafioso di Santa Maria di Gesù. Sei sono stati i provvedimenti di fermo, emessi dalla Procura di Palermo, nei confronti di Giuseppe Greco, Natale Giuseppe Gambino, Gabriele Pedalino, Domenico Ilardi, Lorenzo Scarantino e Francesco Urso. Per loro le accuse sono, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, associazione mafiosa e reati in materia di armi.

Le indagini hanno fatto luce sul processo di riorganizzazione interna e la capacità militare del clan culminata nel recentissimo omicidio di Salvatore Sciacchitano e nel ferimento di Antonino Arizzi. Il capofamiglia, detto anche "Principale", era Giuseppe Greco, il quale poteva contare sul sottocapo Natale Giuseppe Gambino e in Salvatore Profeta.



A questi ultimi due esponenti dell'organizzazione, scarcerati nell'ottobre 2011 a seguito della richiesta di revisione del processo per la strage di via d'Amelio, si sarebbero aggiunti il genero di Salvatore Profeta, Francesco Pedalino, con il ruolo di capodecina, ed il figlio, Antonino Profeta, scelto direttamente dal "principale" come proprio rappresentante. Tale incarico, non previsto formalmente nella gerarchia mafiosa, avrebbe consentito al giovane uomo d'onore di interloquire con altri appartenenti al clan svincolato dagli obblighi e dalle limitazioni tipiche derivanti dalla posizione di "soldato" e con la dipendenza esclusiva dal capo della famiglia ovvero, nella sola ipotesi di temporanea assenza del vertice, dal sottocapo.



Dopo l'omicidio di Giuseppe Calascibetta, ucciso il 19 settembre 2011, la reggenza della famiglia sarebbe stata saldamente assunta proprio da Greco, la cui posizione di vertice avrebbe richiesto una legittimazione rituale da parte degli altri uomini d'onore.