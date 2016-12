Eboli, fanno multe ai politici che non pagano il parcheggio: vigili puniti

Sarebbero stati trasferiti in periferia solo perché hanno svolto il loro lavoro. Due vigili urbani di Eboli , in Campania , sarebbero stati puniti perché hanno multato le auto, che non avevano pagato il parcheggio, del sindaco della città Massimo Cariello , di un assessore e di un consigliere comunale.

I due agenti sarebbero stati spostati a Santa Cecilia, a circa dieci chilometri dal centro città e non potranno più fare multe o controllare i grattini delle auto in sosta ma solo svolgere lavori d'ufficio.



A denunciare l'accaduto sono stati alcuni vendoliani di Berlinguer Lab. Tre consiglieri comunali del Pd hanno scritto al sindaco per avere chiarimenti sulla vicenda. Eppure il primo cittadino di Eboli sembrava aver accettato di buon grado la multa di 17 euro, elogiando il buon lavoro dei due vigili. "Avevo dimenticato di fare il biglietto per la fretta di andare a lavoro – ha ammesso Cariello, a "Ottopagine", un giornale online locale - ma ho già pagato la multa, che è giusta. Farò subito l'abbonamento per far sì che non accada più".