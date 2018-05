E' morto Alberto Mieli, uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah

E' morto a Roma, all'età di 93 anni, Alberto Mieli, uno degli ultimi ex deportati sopravvissuto ad Auschwitz. "Eravamo ebrei. Questa era la nostra unica colpa", scrisse Mieli in un libro. Sul suo braccio era marcato in modo indelebile il numero 180060. Negli ultimi anni è stato uno dei testimoni più attivi nel raccontare la Shoah in Italia.