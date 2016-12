E-mail per ricevere i rimborsi fiscali, l'Agenzia delle Entrate: "E' una truffa"

Nuova truffa online ai danni dei contribuenti italiani. Molti cittadini stanno ricevendo via mail false comunicazioni relative a rimborsi fiscali. Apparentemente provenienti dall'Agenzia delle Entrate e contenenti il vero logo, in realtà si tratta di un tentativo di phishing, ossia di entrare in possesso di informazioni personali, tra cui il numero della carta di credito. L'Agenzia stessa invita i contribuenti a non cadere nella trappola.

"L'Agenzia delle Entrate informa di essere del tutto estranea a questi messaggi e raccomanda a chiunque dovesse riceverli, di non dare seguito al loro contenuto - si legge in un comunicato -. Si tratta, infatti, di una truffa informatica attuata con lo scopo di ottenere illecitamente i dati personali dei cittadini. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate non richiede mai informazioni sulle carte di credito e non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi".



Non aprire l'allegato - L'allegato alla mail non deve essere quindi essere aperto, perché potenzialmente pericoloso.



La procedura corretta - Per richiedere i rimborsi è possibile utilizzare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. Dalla sezione "Home" si seleziona "Cosa devi fare", poi "Richiedere" e infine "Rimborsi". Solo così si possono consultare le corrette modalità per ricevere un rimborso fiscale.