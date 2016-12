Raffaello Bucci era consulente esterno della Juventus per la gestione dei biglietti. Proprio in questa veste era stato sentito nelle ultime settimane dalla procura di Torino, nell'ambito di un'inchiesta sulle mani dell'ndrangheta nel capoluogo piemontese. Non era indagato, ma gli inquirenti lo avevano voluto sentire in quanto persona informata sui fatti. Al centro delle indagini le attività illecite del clan Dominiello che avrebbe gestito traffici illeciti nel campo della droga, delle estorsioni e anche nella gestione dei biglietti delle gare della Juve. Questo almeno è quello che sostengono in procura a Torino, precisando che la società bianconera non c'entra nulla.



Perchè allora Raffaello Bucci si è tolto la vita? Il suo gesto è da mettere in relazione a quell'audizione al Palazzo di Giustizia? La procura di Cuneo ha aperto un'inchiesta sul suicidio di Fossano e ha disposto l'autopsia. Intanto un altro capo ultrà, Geraldo Mocciola, detto Dino, che gli inquirenti di Torino vogliono sentire sempre per fare chiarezza sul traffico di biglietti, risulta irreperibile da una settimana.