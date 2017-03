E' caldo record: clima da primavera inoltrata

Venerdì ancora prevalenza di tempo bello e temperature dal sapore decisamente primaverile con valori da fine aprile – inizio maggio . Un nucleo di aria fredda, però, lambirà la nostra Penisola sfiorando il medio-basso Adriatico. Nella seconda parte della giornata , inoltre, questo impulso di aria fredda determinerà anche una temporanea e locale instabilità al Sud , oltre a un generale rinforzo dei venti settentrionali che, sulle regioni meridionali, insisteranno fino a sabato. Nel fine settimana il tempo sarà comunque nel complesso buono con temperature quasi dappertutto in calo nella giornata di sabato : in gran parte d’Italia i valori massimi si ridimensioneranno, tornando così su valori più vicini alle medie stagionali.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino bel tempo dappertutto, con prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata tendenza a un aumento della nuvolosità su Abruzzo, Molise, gran parte del Sud e della Sicilia: dal tardo pomeriggio-sera sporadiche, deboli precipitazioni possibili a ridosso della dorsale appenninica tra l’Abruzzo meridionale e la Calabria, in Puglia e attorno allo stretto di Messina. Nella notte, qualche fiocco di neve lungo l’Appennino e sui rilievi nord-orientali della Sicilia. Temperature pomeridiane in ulteriore aumento al Nordovest, su regioni tirreniche e Isole, dove si potranno avere punte anche oltre i 20 gradi. Valori, questi, fino a 8-10 gradi sopra la norma. Venti settentrionali in generale rinforzo, moderati o forti dalla sera sul medio Adriatico e al Sud; episodi di Fohen al Nordovest. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA tra 75 e 95).