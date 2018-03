Due minori accoltellano negoziante nel Torinese per rapina: presi

Due minorenni sono stati fermati dai carabinieri a Pinerolo, nel Torinese, dopo aver accoltellato durante una rapina il marito della titolare di un centro massaggi cinese. L'uomo, ferito al fianco mentre fronteggiava i due giovani banditi, è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Dei due ragazzi, uno è nato in Italia ma è di origini marocchine, l'altro è nato in Marocco.