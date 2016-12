15 febbraio 2015 Drone per regalo al suo amore, ma si blocca Una romantica disavventura nel giorno di San Valentino: un giovane di Avellino aveva affidato al mini velivolo il regalo da recapitare alla sua fidanzata, ma non aveva fatto i conti con il forte vento che lo ha dirottato su un albero Tweet google 0 Invia ad un amico

08:38 - Una romantica disavventura nel giorno di San Valentino: un giovane innamorato aveva affidato a un drone il regalo da recapitare alla sua fidanzata, ma non aveva fatto i conti con il forte vento che lo ha dirottato su un albero distante qualche decina di metri dall'obiettivo. E' accaduto a un 22enne di Avellino che aveva pensato di utilizzare il mini velivolo, con tanto di lettera d'amore e regalino, da recapitare a casa dell'abitazione della fidanzata, una ragazza di 20 anni anche lei del capoluogo irpino. Ma a causa del forte vento il drone non è riuscito a mantenere la rotta schiantandosi su un abete a poche decine di metri dalla destinazione: per recuperarlo, compreso il suo prezioso carico, sono intervenuti i vigili del fuoco.