Droga, smantellato traffico nel Nord Italia: 33 arresti

Trentatré arresti tra Milano, Trieste, Treviso e Varese per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. In manette sono finiti 27 italiani e sei albanesi con l'accusa di aver importato e commercializzato droga nel capoluogo lombardo. Durante l'attività investigativa sono stati sequestrati circa 22 chili di cocaina, 30 chili di marijuana, 1,5 chili di hashish, alcune armi e circa mezzo milione di euro in contanti.