Droga, maxi operazione carabinieri di Riva del Garda: 10 ricercati

Operazione antidroga dei carabinieri di Riva del Garda, in Trentino, per l'esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare. Si tratta di un'indagine del nucleo operativo dei militari di Riva, iniziata da una serie di controlli sul territorio su decine di consumatori di sostanze stupefacenti. Le dieci persone, accusate di avere acquistato ingenti quantità di droga ai fini dello spaccio al dettaglio, vivono in Trentino e in provincia di Brescia.