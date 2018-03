Droga, 37 arresti nel Leccese: anche affiliati Sacra corona unita

Vasta operazione antidroga nel Leccese: 37 gli arrestati, tra loro anche alcuni presunti appartenenti alla Sacra corona unita. Contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione di tipo mafioso, detenzione abusiva di armi e di materiale esplosivo, estorsione, porto abusivo di armi, sequestro di persona e violenza privata. In manette anche l'ex calciatore dell'u.s. Lecce, Davide Petrachi.

L' indagine, avviata nel 2015, ha portato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Maglie a sgominare tre associazioni per delinquere, una delle quali era strutturata secondo uno schema verticistico e composta da soggetti che farebbero parte della "Sacra Corona Unita". Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati quantitativi di hashish, cocaina, eroina, quattro detonatori, 2 ordigni esplosivi artigianali, 1 AK-47 Kalashnikov, 5 pistole e relativo munizionamento.



Davide Petrachi, 32 anni, leccese, è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo ai domiciliari. E' stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi giocare nella Virtus Lanciano, Martina Franca e Nardo' calcio in serie D. Petrachi veniva chiamato dal sodalizio 'calcio' o 'portiere'.