26 febbraio 2017 11:32 Dopo una breve tregua nuova perturbazione in arrivo Tra la fine di domani e martedì nuovo peggioramento al Nord e sul medio Tirreno con neve sulle Alpi

La depressione centrata in queste ore sul Tirreno si sposterà a sud della Sicilia, posizione dalla quale riuscirà a coinvolgere ancora marginalmente le regioni meridionali per poi allontanarsi ulteriormente. Dopo una breve tregua è atteso il passaggio di una nuova perturbazione nord atlantica tra la fine di domani e la giornata di martedì, ma con effetti concentrati probabilmente solo al Nord, specie tra Alpi e vicine zone pedemontane, e, marginalmente, sulle regioni tirreniche. Seguiranno all'inizio di marzo alcune giornate abbastanza tranquille grazie alla protezione offerta dalla timida rimonta dell'alta pressione. Il tempo di conseguenza sarà in prevalenza asciutto e spesso soleggiato e le temperature, in lieve aumento, saranno sopra le medie stagionali.

Previsioni per domenica. Nuvolosità variabile al Sud e nelle Isole, con residue precipitazioni su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Al Centro-nord tempo abbastanza soleggiato nonostante il passaggio di nuvolosità alla media e alta quota, più frequente ed estesa nelle regioni settentrionali dove il cielo temporaneamente potrà risultare nuvoloso. Temperature minime in diminuzione anche sensibile, con valori vicini allo zero all'alba al Centro-nord; massime in calo all'estremo Sud, in lieve rialzo altrove. Venti in attenuazione, ma ancora localmente moderati al Sud e nelle Isole.