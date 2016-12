Donne incinte morte, Lorenzin: "Nel caso di Torino l'ospedale non ha responsabilità"

"No responsabilità dirette dell'Ospedale S.Anna" - "I primi risultati che stanno arrivando riguardano il caso di Torino, dove non risultano delle responsabilità dirette dell'Ospedale Sant'Anna", ha detto il ministro Lorenzin sul caso di decesso per parto a Torino. Dai primi risultati, ha spiegato Lorenzin, "non risultano delle responsabilità dirette però stiamo anche investigando su tutta la fase precedente all'arrivo in ospedale, di questa come delle altre puerpere; quindi, probabilmente, lì c'è necessità di un rafforzamento di quello che è il monitoraggio e la sorveglianza di gravidanze che possono essere a rischio sul territorio".



Indagare caso per caso - Lorenzin ha quindi sottolineato che "bisogna indagare caso per caso, verificare che non ci siano stati degli errori nelle procedure di intervento durante l'accesso in ospedale e durante la presa in carico del paziente e verificare anche quello che è avvenuto prima. Questo perché, pur avendo noi una bassa casistica di donne morte durante il parto, dobbiamo abbassarla il più possibile e l'unico modo per farlo - ha concluso - è studiare tutti i casi dove si sono verificate queste tragedie per poterle prevenire laddove è possibile".



Codacons: "Morti non sono casuali" -Dopo le parole del ministro Lorenzi, il Codacons attacca: "Cinque vittime in sette giorni non possono in nessun modo essere imputabili al caso - afferma il presidente Carlo Rienzi - e la posizione del ministro è a nostro avviso inadatta". "Mandare gli ispettori negli ospedali non riporterà in vita quelle donne, l'unica misura utile per evitare simili tragedie è prevenire", ha aggiunto.