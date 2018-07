Donna uccisa nel Senese, in corso le ricerche del marito

Una donna di 40 anni originaria del Venezuela è stata uccisa a Cetona, in provincia di Siena. Sono in corso in tutta la regione le ricerche del marito italiano della vittima. Secondo gli investigatori, la donna è stata soffocata con un cuscino nella casa coniugale dove la coppia viveva da un anno e mezzo. L'auto dell'uomo è stata ritrovata sul Monte Cetona.