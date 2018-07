Donna uccisa a Pesaro: trovata auto vittima, assassino in fuga

E' stata trovata poco fa l'auto di Sabrina Malipiero, la 52enne pesarese uccisa a coltellate nella sua abitazione in via Pantano. Il veicolo, vuoto, era in un altro quartiere di Pesaro a circa due chilometri dal luogo del delitto. Secondo gli inquirenti l'assassino sarebbe fuggito con la macchina di Sabrina, una Daewoo Matiz nera. Il veicolo viene ora sottoposto ad una serie di rilievi dalla polizia.