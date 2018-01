Donna spinta sotto metro, fermato: sentivo voci, me lo ha detto Dio

"Ho sentito delle voci. Me lo ha detto Dio". Si sarebbe giustificato così l'uomo fermato dalla polizia con l'accusa di aver spinto una cittadina peruviana sotto a un convoglio della metro alla stazione Eur Fermi di Roma. Seguito da tempo per problemi psichici, avrebbe farfugliato frasi senza senso agli agenti che lo hanno bloccato nella casa dove viveva con la madre. Chi lo conosceva avrebbe detto che in passato non era mai stato violento.