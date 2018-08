Donna scompare nel Bresciano: è giallo sugli ultimi movimenti, aperta indagine

E' mistero nel Bresciano sulla sorte di Manuela Bailo , 35 anni, dipendente di un centro di assistenza fiscale. La donna, residente a Nave , è scomparsa dal 28 luglio dall'appartamento nel quale vive con l'ex fidanzato. Da allora solo pochi messaggi per un paio di giorni, proprio all'uomo e al responsabile sul lavoro, poi più nulla. I carabinieri hanno aperto un' indagine e ora gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

La scomparsa - Le ultime immagini di Manuela, riporta il Giornale di Brescia, sono quelle registrate venerdì 27 luglio dalle telecamere interne di videosorveglianza dell'alloggio diviso con il vecchio compagno (nel frattempo, la donna avrebbe avuto una nuova relazione con uomo sposato, poi finita), prima di partire per un weekend sul lago di Garda , località che però non avrebbe mai raggiunto. Dal giorno seguente solo qualche messaggio, alla mamma, all'ex e al responsabile, al quale lunedì 30 luglio comunica di essere malata e di doversi assentare per tutta la settimana per curare una bronchite. Nessun contatto neppure con le amiche.

Le indagini - Dopo, il nulla. I carabinieri hanno aperto un'indagine e ascoltato più di 30 persone per far luce sulla vicenda, senza risultati. Il cellulare della bresciana risulta spento dal 30 luglio, sparita anche l'auto utilizzata per allontanarsi da casa. "Spero abbia fatto un colpo di testa lei e non lo abbiano fatto altri. Non si sarebbe mai allontanata senza dire nulla", le parole della mamma Patrizia.