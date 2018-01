Donna morta a Novara, l'autopsia: decesso non legato alle botte

Sembra che non siano state le botte a uccidere Sara Pasqual, la 45enne trovata senza vita in casa dal compagno Gabriele Lucherini a Sozzago (Novara). L'uomo è indagato per omicidio preterintenzionale, ma l'autopsia eseguita sul cadavere ha rivelato che il decesso è legato a cause naturali, dovute alle precarie condizioni di salute della donna. Le tracce di percosse rinvenute sul corpo inoltre non sono recenti.