Domenica di bel tempo dovunque, da lunedì peggiora con piogge al Nord

Al Nord da lunedì previsto un aumento della nuvolosità con le prime piogge, mentre da martedì ci saranno rovesci e temporali soprattutto al Nordest e in Emilia Romagna.



Domenica temperature gradevoli ovunque - Grazie al rinforzo dell'alta pressione, domenica il tempo sarà decisamente meno instabile e la giornata complessivamente abbastanza soleggiata. Bel tempo al Nordovest, in Emilia Romagna, in Toscana, in Umbria, nelle Marche e sul medio basso Adriatico. Più nuvolosità al Nordest, sul medio basso Tirreno e all'estremo Sud.



Nel pomeriggio al Nord sono attesi rovesci e brevi temporali sulle Prealpi venete, in locale sconfinamento verso la pianura, sulle Prealpi e Alpi friulane, e sulle Prealpi della Lombardia orientale. Più a Sud, sempre nel pomeriggio, ci saranno locali rovesci o temporali tra l'Appennino abruzzese e le zone interne del basso Lazio e alta Campania, con possibili sconfinamenti fin sulla costa.



I fenomeni di instabilità interesseranno localmente anche i rilievi della Calabria fin verso le coste ioniche, la Sicilia sud-orientale e le zone interne della Sardegna. Il clima sarà gradevole: le temperature non subiranno grandi variazioni, con valori nella norma o addirittura leggermente inferiori sulle coste adriatiche. Venti moderati da Nord in Puglia e sul Mar Ionio; vento di Maestrale sul mare di Sardegna e tra le isole maggiori.



Lunedì una perturbazione porterà nubi e locali piogge al Nord - Lunedì si avvicinerà una perturbazione atlantica dall'Europa centrale verso il Nord Italia. Sulle regioni settentrionali il cielo sarà irregolarmente nuvoloso: le nubi più consistenti le ritroveremo sulle Alpi. Nel pomeriggio, sul settore alpino e prealpino centro orientale, saranno possibili locali precipitazioni.



In serata i rovesci interesseranno la pedemontana del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, localmente anche verso la pianura. Sul resto dell'Italia prevarrà il sole, con qualche locale annuvolamento al Centro, ma senza fenomeni, e all'estremo Sud, tra Calabria e Sicilia. Le temperature tenderanno ad aumentare al Centrosud, ma sempre senza eccessi con massime in generale inferiori ai 30 gradi. I venti, in generale attenuazione, inizieranno a soffiare da Sud a partire dai mari di ponente.



Martedì peggiora a partire da Nord verso il Centrosud - La giornata di martedì sarà caratterizzata da tempo prevalentemente soleggiato al Sud, mentre il cielo sarà più nuvoloso al Centro e soprattutto al Nord. Le piogge già dal mattino interesseranno la Liguria di Levante e l'alta Toscana, il Nordest, con possibili rovesci isolati che sulla pianura veneta e sulla Lombardia orientale. Nel pomeriggio, mentre il cielo tenderà a schiarire al Nordovest, saranno possibili rovesci e temporali dal basso Piemonte fin verso il Nordest interessando la bassa Val Padana. Aumenterà la nuvolosità anche al Centro e al nord della Sardegna.



In serata il peggioramento di estenderà in Emilia Romagna, mentre sul resto del Nord tenderà a migliorare progressivamente. Nelle ore successive la perturbazione si sposterà verso il Sud, indebolendosi, e nel pomeriggio di mercoledì si vedranno gli ultimi effetti tra il Lazio e le zone interne delle regioni meridionali. Per effetto di questa perturbazione le temperature tenderanno a calare al Centronord, mentre al Sud aumenteranno fino a 30-33 gradi grazie ai venti meridionali.



Nella seconda parte della settimana il tempo tenderà a migliorare ovunque, con un aumento delle temperature anche al Nord. La tendenza meteo ci porterà, da sabato fino alla fine del mese, verso una nuova duratura ondata di caldo.