Domenica da "bollino rosso": traffico intenso sull'A14 per rientri

Domenica da "bollino rosso" per i primi rientri in città dopo le ferie. Traffico intenso viene segnalato da Autostrade sulla A14 in direzione nord, con code a tratti. Circolazione sostenuta sulla A1 Milano-Napoli verso Roma e tra Firenze e Impruneta e rallentamenti sulla A7 Milano-Genova anche a causa di un veicolo in fiamme. Quattro chilometri di coda sulla A22 del Brennero e lunghe attese al Traforo del Monte Bianco per chi è diretto in Francia.